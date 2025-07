PSG Real Madrid streaming e diretta tv | dove vedere la partita del Mondiale per club

Se sei un appassionato di calcio e non vuoi perderti neanche un istante del grande match tra PSG e Real Madrid nel Mondiale per club, sei nel posto giusto. Oggi, mercoledì 9 luglio 2025 alle 21, Stati Uniti, il calcio mondiale si infiamma con questa sfida epica. Ma dove puoi seguire in diretta TV o streaming questa partita imperdibile? Scopriamo insieme tutte le opzioni disponibili!

. PSG REAL MADRID STREAMING TV – Oggi, mercoledì 9 luglio 2025, alle ore 21 PSG e Real Madrid scendono in campo negli Stati Uniti per le semifinali del Mondiale per club. Dove vedere PSG Real Madrid diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio: Dove vederla in tv e live streaming. La partita del Mondiale per club tra PSG e Real Madrid sarĂ visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN e in chiaro, gratis, su Canale 5. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - PSG Real Madrid streaming e diretta tv: dove vedere la partita del Mondiale per club

