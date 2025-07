Tragedia nella tragedia a Fanano | dopo la morte del figlio trovato senza vita anche il padre

Una tragedia sconvolgente scuote Fanano, nell’Appennino modenese, dove una famiglia è stata colpita dal dolore più profondo. Dopo la perdita del giovane di 36 anni, scomparso in un tragico tuffo nel torrente Dardagna, il cuore della comunità si spezza ancora di più con il ritrovamento senza vita del padre dell’uomo. Una serie di eventi che lascia tutti sgomenti e in attesa di ulteriori dettagli.

Una tragedia familiare sconvolge la comunità dell’Appennino modenese. Dopo il drammatico decesso di un 36enne, avvenuto nel pomeriggio di ieri a seguito di un tuffo fatale nel torrente Dardagna, oggi è stato trovato senza vita anche il padre dell’uomo. L’uomo, di cui non sono state ancora rese. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

