Oggi, mercoledì 9 luglio, torna a emozionare con una puntata imperdibile de "La forza di una donna" (Kad?n). Bahar affronta una rivelazione che cambierà il suo destino: una diagnosi di anemia aplastica e la possibile necessità di un trapianto di midollo osseo. Rivivi ogni istante di questa appassionante storia con il video Mediaset in streaming, e scopri come la protagonista dimostra una forza incredibile di fronte alle avversità.

Nuovo appuntamento oggi – mercoledì 9 luglio – con la soap turca La forza di una donna ( Kad?n ). Nella puntata odierna Bahar si reca finalmente dalla dottoressa Jale e apprende di avere un’anemia aplastica, e che dovrà, presumibilmente, sottoporsi a un trapianto di midollo osseo. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’intera puntata trasmessa da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Replica La forza di una donna in streaming, puntata del 9 luglio | Video Mediaset

