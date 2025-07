Gatto intrappolato nel molo salvato da sub dei vigili del fuoco

Un coraggioso intervento dei vigili del fuoco di Catania ha salvato un gattino intrappolato nel porto, dimostrando ancora una volta il loro impegno e la loro dedizione verso gli animali in difficoltà. Con abilità e determinazione, i sommozzatori sono riusciti a raggiungere e mettere in salvo il piccolo felino, regalando speranza e sollievo a chi si preoccupava per lui. La scena è un toccante esempio di umanità e coraggio in azione.

I vigili del fuoco del comando provinciale di Catania sono intervenuti all'interno del porto di Catania, per il salvataggio di un gattino che da giorni si trovava in un anfratto dove è ormeggiata l'unità navale Dattilo della capitaneria di porto. Sono intervenuti i sommozzatori del nucleo dei. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: vigili - fuoco - gatto - intrappolato

Una giornata con i vigili del fuoco di Volpiano, attività per grandi e piccini - Unisciti a noi per una giornata indimenticabile con i vigili del fuoco di Volpiano! Domenica 18 maggio 2025, dalle 9 alle 13, la caserma in via Torino 11 apre le porte a grandi e piccini.

Un gattino è rimasto intrappolato mercoledì su un pino in via Boccea, nel parco nazionale del Vesuvio. Nonostante i vari tentativi di farlo scendere, non c’è stato nulla da fare. Anche i vigili del fuoco, impegnati in attività di spegnimento di incendi nel parco, non Vai su Facebook

Gatto intrappolato nel molo, salvato da sub vigili del fuoco; Gatto intrappolato nel molo, salvato da sub dei vigili del fuoco; Vigili del fuoco a caccia del gatto intrappolato sotto il viadotto dell'autostrada To-Sv a Sale Langhe.

Gatto intrappolato nel molo, salvato da sub vigili del fuoco - Sommozzatori dei vigili del fuoco del comando provinciale di Catania sono intervenuti nel porto del capoluogo etneo per un intervento di salvataggio di un gattino che da giorni si trovava in un anfrat ... Segnala ansa.it

Catania, i Vigili del Fuoco salvano un gatto al molo di levante - I vigili del fuoco del Comando provinciale di Catania sono intervenuti all’interno del porto di Catania, per il salvataggio di un gattino che da giorni si trovava in un anfratto dove è ormeggiata ... catanianews.it scrive