Disagi per i pendolari brianzoli | treni sospesi per un mese

I pendolari brianzoli preparatevi a un'estate di disagi: per un intero mese, le linee S7 Milano - Monza - Molteno - Lecco e Lecco - Como saranno completamente sospese. Da lunedì 28 luglio a domenica 24 agosto, i ritardi e le difficoltà aumenteranno, mettendo alla prova la vostra pazienza e i vostri spostamenti quotidiani. Ma quali alternative si possono adottare in questa situazione? Scopriamo come affrontare al meglio questa sfida stagionale.

Disagi in arrivo per i pendolari brianzoli: è in arrivo un intero mese senza treni. sulle due linee fondamentali del servizio ferroviario lombardo. Da lunedì 28 luglio a domenica 24 agosto, le linee S7 Milano - Monza - Molteno - Lecco e Lecco - Como saranno completamente sospese per consentire. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

In questa notizia si parla di: disagi - pendolari - brianzoli - treni

Lavori sulla linea ferroviaria Roma-Napoli: modifiche e disagi per i pendolari - A partire da oggi, 12 maggio, i pendolari che viaggiano sulla linea ferroviaria Roma-Napoli via Formia e su altre tratte come Roma-Nettuno, Napoli-Salerno e Fiumicino-Napoli affronteranno disagi a causa di lavori di manutenzione programmata.

Disagi per i pendolari brianzoli, treni sospesi per un mese: ecco quali; Sciopero treni per 21 ore: disagi per i pendolari brianzoli; Guasti e lavori, treni a rilento. Dalla Brianza alla Valtellina disagi per studenti e pendolari.

Treni e disagi dei pendolari. Approvata in Regione una mozione di Casucci - Il consigliere regionale di Noi Moderati pone l’accento sulla necessità di intervenire con un tavolo permanente. Come scrive lanazione.it

Sciopero dei treni, disagi da Nord a Sud: colpite Roma e Venezia, scarse adesioni in Lombardia - A provocare la protesta la spaccatura tra i sindacati, con il sì al rinnovo contrattuale sancito da un referendum che ha trovato in disaccordo gli autonomi ... Segnala msn.com