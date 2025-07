Carolyn Smith | Per l'ennesima volta mi hanno dato per morta Ci rido su ma queste notizie mi fanno male

Carolyn Smith, la guerriera di Ballando con le Stelle, ancora una volta si trova a dover smentire le fake news sulla sua presunta morte. Con una forza che ispira, la giurata mette in luce quanto queste falsit√† possano ferire, anche se lei preferisce riderne. √ą un richiamo alla verit√† e al rispetto, in un mondo dove le notizie false sembrano non avere fine. Continua a leggere.

In un video pubblicato su Instagram, Carolyn Smith si √® trovata a dover smentire tutte le fake news sul suo conto che, sempre pi√Ļ spesso, annunciano la sua morte. La giurata di Ballando con le Stelle si √® sfogata: "Mi faccio una risata ma fa male, basta con queste notizie del ca**o". 🔗 Leggi su Fanpage.it

? "Ancora viva. Ancora qui. Sono stanca delle fake news."Con il sorriso sulle labbra ma la fermezza di sempre, Carolyn Smith dice basta alle notizie false sulla sua salute e sulla sua vita. "Oggi √® il 07/07/2025 e stavo insegnando...non sono morta, sono pi√Ļ Vai su Facebook

