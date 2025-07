Il mistero del Gps e il camionista che non si trova | i dubbi sull’incidente di Diogo Jota Mundo

Nel cuore di un mistero avvolto da dubbi e particolari sorprendenti, si riaccendono le indagini sull’incidente che ha tragicamente coinvolto Diogo Jota. Tra sbandate improvvise, tracce di fuoco e frammenti di lusso distrutti, il rapporto tra tecnologia e destino si fa sempre più complesso. Cosa si cela dietro quella corsa sconosciuta? La chiave potrebbe risiedere nel GPS o in qualcosa di ancora più oscuro.

"Una sbandata di circa 50 metri nella corsia di sinistra dell'autostrada A-52 al chilometro 63,300. Poco più avanti, sullo spartitraffico centrale, 100 metri quadrati di superficie bruciata, decine di metri di guardrail aggrovigliati e numerosi pezzi di una Lamborghini Huracán, già recuperati dal servizio di manutenzione dell'autostrada che collega Pontevedra a Benavente". El Mundo torna sulle indagini dell'incidente che ha ucciso Diogo Jota e suo fratello André Silva. Si cerca di capire cosa sia successo davvero. Non è scontato, e ci sono molti soldi di risarcimenti vari in ballo. La Brigata Stradale della Guardia Civil di Zamora, la squadra incaricata delle indagini sull'incidente, per ora punta all'alta velocità della Lamborghini e resta il dubbio dello scoppio dello penumatico.

