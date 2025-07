Acqua risorsa globale indispensabile per la vita

appassionati si riuniranno per affrontare le sfide e le opportunità di preservare questa preziosa risorsa. Il secondo Summit Internazionale delle Cittaslow d’Acqua Dolce sarà un'occasione unica per condividere idee, progetti e strategie, promuovendo un modello di sviluppo sostenibile che mette al centro il rispetto dell’ambiente e la qualità della vita. Unisciti a noi e contribuisci a disegnare un futuro in cui l’acqua continui a essere fonte di prosperità e benessere per tutti.

Disegnare insieme un futuro sostenibile per i territori d’acqua. È questo il cuore di Città+Slow+Po = 2° Summit Internazionale delle Cittaslow d’Acqua Dolce che si terrà sabato 19 luglio 2025 a Polesine Zibello (PR). Proprio qui, a circa metà del percorso del fiume Po, esperti, universitari e. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

In questa notizia si parla di: acqua - risorsa - globale - indispensabile

Acqua: criticità e risorsa. Settimana della Bonifica: "Una raffica di eventi" - La Settimana nazionale della bonifica e dell'irrigazione accende i riflettori su acqua, criticità e opportunità.

Assemblea Nazionale ANBI 2025 Roma, 8-9 luglio Titolo: "L’ACQUA COLTIVA LA PACE" In un mondo attraversato da tensioni geopolitiche e crescenti cambiamenti climatici, l’acqua si conferma bene comune, elemento di coesione, strumento di dialog Vai su Facebook

Perché l’acqua è il nuovo petrolio; “Acqua Locale, Acqua Globale”: Gandino promuove educazione ambientale e dialogo internazionale; Ofanto, una risorsa fondamentale per la Puglia.

Acqua, risorsa globale indispensabile per la vita - Sabato 19 luglio 2025 il 2° Summit Internazionale delle Cittaslow d’Acqua Dolce a Polesine Zibello ... Si legge su parmatoday.it

Acqua, gestione innovativa della risorsa è indispensabile per lo sviluppo sostenibile - Acqua, gestione innovativa della risorsa è indispensabile per lo sviluppo sostenibile. borsaitaliana.it scrive