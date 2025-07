Legionella in via Rizzoli altri due casi ma sarebbero stati contagiati da giorni

Legionella in via Rizzoli, altri due casi si aggiungono al focolaio già noto. Secondo l'Ats Milano, i contagi sarebbero avvenuti giorni fa, portando il totale a nove. La situazione resta sotto stretto controllo, mentre le autorità continuano a monitorare con attenzione la diffusione. È fondamentale adottare tutte le misure preventive per tutelare la salute pubblica e limitare ulteriori rischi.

Sono altri due i casi di legionella riconducibili al focolaio di via Rizzoli 77-87. Lo fa sapere Ats Milano nel nuovo bollettino pubblicato oggi, 9 luglio. "I casi di legionella segnalati sono 9, di cui 8 tuttora ricoverati e un paziente è deceduto - si legge nella nota -. I due nuovi casi. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Siamo in via Rizzoli, nelle case popolari gestite da M.M., quindi sotto la responsabilità diretta del Comune di Milano. Si sono registrati diversi casi sospetti di legionella, una persona purtroppo è deceduta e altre cinque risultano ricoverate. Per giorni i residenti Vai su Facebook

Crescenzago, salgono i casi di Legionella: dopo la morte del 91enne contagiati cinque anziani. Nel 2017 un focolaio nelle stesse case - Salgono a sei i casi di legionella nei palazzi di edilizia popolare tra i civici 77 e 87 di via Rizzoli, a Crescenzago: i pazienti hanno tra i 70 e i 90 anni. Si legge su msn.com

Legionella in via Rizzoli. Nessun nuovo contagio e l’acqua calda ora è ok - Il focolaio al momento è fermo ai 7 casi con un decesso della settimana scorsa. Lo riporta msn.com