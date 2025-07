Nettuno aggredisce i genitori a martellate per dei vestiti fuori posto | arrestato 33enne

Una tranquilla giornata in famiglia si è trasformata in tragedia a Nettuno, dove una discussione per vestiti fuori posto ha scatenato una violenza inaudita. Un 33enne, in preda alla furia, ha aggredito i genitori con un martello, lasciando tutti senza parole. La scena, che avrebbe dovuto essere un semplice screzio, si è conclusa con gravi ferite e l’arresto dell’uomo, ora accusato di tentato omicidio.

Lite familiare sfocia in violenza estrema. Una discussione nata per dei vestiti non sistemati al loro solito posto si è trasformata in una brutale aggressione familiare a Nettuno, in provincia di Roma. Un uomo di 33 anni ha perso il controllo e ha colpito con un martello i propri genitori, entrambi di 73 anni, causando loro gravi ferite. Ora è accusato di tentato omicidio. Il padre si è fatto scudo per salvare la moglie. L'episodio è avvenuto nella serata di martedì 8 luglio, intorno alle 22:30, nell'abitazione di famiglia. Il giovane, furioso per non riuscire a trovare alcuni indumenti, ha dato inizio a una violenta lite, culminata con l'aggressione.

