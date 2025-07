Melissa Agliottone vince il Festival di Castrocaro 2025

Melissa Agliottone, vincitrice di due anni fa a The Voice Kids, conquista anche il Festival di Castrocaro 2025 con il suo talento sorprendente. La giovane artista ha incantato il pubblico e la giuria, composta da nomi illustri come Beppe Vessichio e Serena Brancale, con il brano "Prima di crescere", scritto da lei stessa. Questa vittoria consacra Melissa come una stella nascente della musica italiana, pronta a lasciare il segno nel panorama musicale.

Dopo la vittoria di due anni fa a The Voice Kids, Melissa Agliottone trionfa nella finale della 67esima edizione del Festival di Castrocaro, andata in onda ieri sera, in seconda serata su Rai 2, con la conduzione di Carolina Rey e Daniele Cabras. Con il brano Prima di crescere, che ha scritto personalmente, Melissa è riuscita a spuntarla sugli altri nove avversari, grazie al giudizio della giuria composta da Beppe Vessichio, Serena Brancale e Clementino. Sul podio, dietro di lei, i cantanti Kashmere e Personal, classificatisi rispettivamente al secondo e terzo posto. La Agliottone, 14 anni, è la vincitrice più giovane della storia della kermesse canora. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Melissa Agliottone vince il Festival di Castrocaro 2025

