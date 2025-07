Sport inclusione e autonomia | a Tirrenia torna il Camp estivo di Real Eyes Sport

Tirrenia si trasforma in un villaggio di energia e inclusione con il Camp estivo Real Eyes Sport, un’occasione unica per bambini e ragazzi con disabilità visiva di vivere un’estate all'insegna dello sport, dell’autonomia e della condivisione. Dal 5 al 12 luglio, il litorale pisano accoglie giovani protagonisti pronti a scoprire nuove capacità e a superare ogni barriera, rendendo questa esperienza un vero e proprio momento di crescita e solidarietà.

Pisa, 9 luglio 2025 – Ha preso il via sabato 5 luglio il Camp estivo Real Eyes Sport di Tirrenia, uno degli appuntamenti più significativi dell’estate per bambini e ragazzi con disabilità visiva e le loro famiglie. Fino al 12 luglio, il litorale pisano sarà teatro di un’intensa settimana all’insegna dello sport, dell’autonomia e della condivisio ne. L’iniziativa, giunta a una nuova edizione, è organizzata da Real Eyes Sport ASD, con il patrocinio del Comitato Italiano Paralimpico (CIP), dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (UICI) e in collaborazione con l’Università di Pisa, da sempre attenta alla promozione di percorsi inclusivi ed educativi per tutte le abilità. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sport, inclusione e autonomia: a Tirrenia torna il Camp estivo di Real Eyes Sport

In questa notizia si parla di: sport - real - eyes - autonomia

Corriere dello Sport – “Milan, anche il Real Madrid vuole Reijnders” - Il calciomercato entra nel vivo e anche il Real Madrid punta su un talento del Milan. Secondo il Corriere dello Sport, Tijjani Reijnders è diventato un obiettivo per Xabi Alonso, in vista della prossima stagione.

& – City Sports Catania – Via Santa Sofia 2B | : : In collaborazione con , ti aspettiamo per un pomeriggio di sport! L’evento è aperto a tutti e sarà Vai su Facebook

Sport, inclusione e autonomia: a Tirrenia torna il Camp estivo di Real Eyes Sport; Progetto 'Emozioniamoci!' di Nucleo Osservatori del Comportamento: esplorare le emozioni universali attraverso i sensi per l'inclusione; ZEISS e Real Eyes Sport insieme per una giornata di inclusione e consapevolezza.

Sport e autonomia: sfida vinta per Real Eyes Sport - Real Eyes Sport, affiliata alla Uisp, è un’associazione nata 5 anni fa nel 2019 da un’idea di Daniele Cassioli, pluricampione non vedente di sci nautico, con l’obiettivo di dare ai bambini non vedenti ... varesenews.it scrive

Sport e autonomia: sfida vinta per Real Eyes Sport - Real Eyes Sport, affiliata alla Uisp, è un’associazione nata 5 anni fa nel 2019 da un’idea di Daniele Cassioli, pluricampione non vedente di sci nautico, con l’obiettivo di dare ai bambini ... Lo riporta legnanonews.com