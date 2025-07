aperta la selezione per compagnie teatrali professionali di teatro ragazzi teatro per famiglie e teatro serale

Sei una compagnia teatrale professionale specializzata in spettacoli per famiglie, teatro serale o ragazzi? È aperta la selezione per “Prima della Prima”, la rassegna dedicata a offrire alle compagnie l’opportunità di portare in scena la prova generale davanti a un pubblico. Un’occasione unica per affinare le performance e coinvolgere il pubblico, rafforzando la propria presenza sul palcoscenico. Non perdere questa chance: in cosa consiste “Prima della Prima”?

La rassegna teatrale ha l'obiettivo di aiutare le compagnie teatrali professionali ad andare in scena con la prova generale davanti a un pubblico. Possono partecipare le compagnie professionali che abbiano spettacoli per teatro per le famiglie e serali.

