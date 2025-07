SIlvia Toffanin sulle orme di Maurizio Costanzo | consacrata da Piersilvio e De Filippi debutta con la politica

Silvia Toffanin, volto amatissimo del piccolo schermo, si sta preparando a un nuovo entusiasmante capitolo della sua carriera. Dopo aver conquistato il cuore del pubblico con “Verissimo”, la conduttrice sembra pronta a seguire le orme di Maurizio Costanzo, ricevendo il supporto di Piersilvio Berlusconi e Maria De Filippi. La prossima stagione TV potrebbe davvero consacrarla come una stella di prima grandezza, aprendo le porte anche alla politica e alle sfide più ambiziose.

Per Silvia Toffanin la prossima stagione Tv potrebbe essere quella della vera consacrazione a stella di prima grandezza del piccolo schermo. La consorte dell’ad Mediaset Piersilvio Berlusconi infatti da anni ha saputo ritagliarsi un suo spazio di tuto rispetto con “Verissimo”, rotocalco di costume e spettacolo che raccoglie ottimi ascolti nel week end di Canale 5. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it © Milleunadonna.it - SIlvia Toffanin sulle orme di Maurizio Costanzo: consacrata da Piersilvio e De Filippi, debutta con la politica

