Incendio a Merano deposito di pneumatici in fiamme

Un vasto incendio ha scosso Merano, coinvolgendo un deposito di pneumatici nella zona artigianale. La nube di fumo nero si è alzata nel cielo, visibile da tutta la città, mentre i vigili del fuoco si sono moltiplicati per contenere le fiamme e proteggere i residenti. La comunità rimane in attesa di aggiornamenti sulle cause e sulle possibili conseguenze di questa intensa emergenza.

