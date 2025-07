A Federica Minozzi la Laurea Magistrale honoris causa in Ingegneria Gestionale

Federica Minozzi, brillante CEO di Iris Ceramica Group, ha ricevuto con orgoglio la Laurea Magistrale honoris causa in Ingegneria Gestionale dall’Università di Modena e Reggio Emilia. La cerimonia, svoltasi mercoledì 9 luglio nell’Aula Magna del Polo Digitale, ha celebrato il suo straordinario percorso professionale e accademico. Un riconoscimento che sottolinea come l’innovazione e la leadership possano nascere anche da un forte legame tra formazione e imprenditorialità.

Federica Minozzi, Chief executive officer di Iris Ceramica Group, ha ricevuto la Laurea Magistrale honoris causa in Ingegneria Gestionale dall’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. La cerimonia si è svolta mercoledì 9 luglio presso l’Aula Magna del Polo Digitale, all’interno del Parco. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

In questa notizia si parla di: federica - minozzi - magistrale - honoris

A Federica Minozzi la Laurea Magistrale honoris causa in Ingegneria Gestionale https://ift.tt/RDV5cMs https://ift.tt/WOInBrT Vai su X

IRIS CERAMICA, LAUREA MAGISTRALE HONORIS CAUSA A FEDERICA MINOZZI; A Federica Minozzi conferita la Laurea Magistrale honoris causa in Ingegneria Gestionale; Laurea Magistrale honoris causa in Ingegneria Gestionale per Federica Minozzi. VIDEO.

Unimore, a Federica Minozzi la laurea magistrale honoris causa in Ingegneria gestionale - Politica: Il rettore Carlo Adolfo Porro ha presieduto il conferimento del titolo accademico, consegnando la toga, il tocco, la pergamena e il sigillo ... Da lapressa.it

A Federica Minozzi, CEO di Iris Ceramica Group, la Laurea Magistrale honoris causa in Ingegneria Gestionale - Federica Minozzi, Chief executive officer di Iris Ceramica Group, ha ricevuto la Laurea Magistrale honoris causa in Ingegneria Gestionale dall’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. sassuolo2000.it scrive