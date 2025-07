Nato Rutte | La Cina non si rafforza per le parate | Taiwan rischia Pechino potrebbe chiedere a Mosca di tenerci impegnati

Nato Rutte lancia un allarme che scuote gli equilibri globali: la Cina, invece di sfoggiare parate a Pechino, si prepara a usare la sua potenza militare contro Taiwan e potrebbe chiedere a Putin di distrarre l’Occidente con l’Ucraina. In un mondo in rapido mutamento, l’Europa deve rimanere vigile e unita. Perché questa disputa potrebbe cambiare le sorti della sicurezza internazionale, ecco perché Rutte ha...

Bruxelles, 9 luglio 2025 - Il segretario generale della Nato, Mark Rutte ha messo in guardia gli alleati: la Cina si sta rafforzando militarmente "non per una parata militare a Pechino", ma per usare questa forza contro Taiwan, inoltre con il rischio concreto che chieda a Putin di "tenerci impegnati in Ucraina". Il quadro ipotizzato da Rutte, oggi in visita a Berlino, non è certo rassicurante. Per questo il segretario generale della Nato ha sottolineato la necessità di arrivare al 5% del Pil in difesa, e di velocizzare le procedure troppe volte rallentate dalle "barriere amministrative", anche perché "se oggi si ordina una batteria di Patriot arriva fra 10 anni". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Nato, Rutte: “La Cina non si rafforza per le parate: Taiwan rischia. Pechino potrebbe chiedere a Mosca di tenerci impegnati”

