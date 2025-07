Doppia tragedia a Sestola | padre e figlio muoiono a poche ore di distanza

Una doppia tragedia scuote Sestola, nell'Appennino modenese, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore della comunità. Dopo la scomparsa di Fabio Marchioni, giovane e stimato, avvenuta in circostanze drammatiche, anche il padre Aurelio, figura iconica del paese, si è spento a poche ore di distanza. Un dolore immenso che segna profondamente questa famiglia e l'intera cittadina. Resta da chiedersi come la comunità possa trovare la forza di andare avanti di fronte a tali perdite così devastanti.

Dolore immenso per una famiglia conosciuta nell'Appennino modenese. Una famiglia molto nota a Sestola, nell'Appennino modenese, è stata colpita da una doppia tragedia nel giro di poche ore. Dopo la morte di Fabio Marchioni, 36 anni, avvenuta lunedì 8 luglio in seguito a un tuffo fatale alle cascate del Dardagna, è venuto a mancare anche suo padre, Aurelio Marchioni, storico proprietario dell' Hotel Del Corso. L'uomo è stato ritrovato senza vita sotto il ponte Leo di Fanano, e l'ipotesi più accreditata è che non abbia retto al dolore per la perdita del figlio. Il tuffo tragico alle cascate del Dardagna.

