L' Azienda sanitaria provinciale proroga i termini per la regolarizzazione delle esenzioni

Buone notizie per i cittadini: l’Azienda Sanitaria Provinciale ha deciso di prorogare a 120 giorni i termini per regolarizzare le esenzioni ticket per reddito contrassegnate con “bollino rosso”. Questa misura, adottata dalla direzione strategica dell’Asp, offre più tempo e sicurezza a chi necessita di adeguarsi alle nuove normative. Un passo importante verso una sanità più accessibile e trasparente, che garantisce maggiore flessibilità e attenzione alle esigenze dei cittadini.

Prorogati a 120 giorni i termini per regolarizzare le esenzioni ticket per reddito contrassegnate con “bollino rosso”. Il provvedimento, adottato dalla direzione strategica dell’Azienda sanitaria provinciale (Asp), modifica quanto previsto dal “Regolamento per la verifica del diritto. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

