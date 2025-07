a milano nasce aifia l’associazione italiana formatori di intelligenza artificiale

A Milano prende vita AIFIA, l’Associazione Italiana Formatori di Intelligenza Artificiale, un nuovo punto di riferimento per professionisti e aziende desiderosi di esplorare le potenzialità dell’intelligenza artificiale. Yellow Tech, innovativa startup milanese, ha dato il via a questa iniziativa, che mira a condividere competenze e promuovere la crescita nel settore. In un contesto in cui l’IA evolve più rapidamente che mai, AIFIA si prepara a guidare l’Italia verso un futuro all’avanguardia.

Yellow Tech, startup milanese specializzata nella formazione e nell'integrazione dell'intelligenza artificiale in aziende, scuole e pubblica amministrazione, ha annunciato la nascita di AIFIA, Associazione Italiana Formatori di Intelligenza Artificiale. In un contesto in cui l'IA evolve più.

