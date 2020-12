Palermo, Saraniti a Vibo per la prima volta da ex: Boscaglia punta sul palermitano per tentare il colpaccio (Di mercoledì 16 dicembre 2020) "Saraniti rientra a Vibo per la prima volta da ex".Titola così l'edizione odierna del 'Giornale di Sicilia', che punta i riflettori in casa Palermo. Chi domenica, contro la Vibonese, tornerà certamente in campo è Andrea Saraniti. L'attaccante palermitano, che ha scontato il suo turno di squalifica, "ha avuto nella Vibonese il primo vero trampolino di lancio verso il calcio professionistico e domenica affronterà i calabresi per la prima volta da avversario". I numeri dicono che il Palermo con l'ex Lecce segna molto di più rispetto. Sono solo quattro, infatti, le reti messe a segno dalla compagine rosanero senza Saraniti. Dodici, invece, i gol su ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 16 dicembre 2020) "rientra aper lada ex".Titola così l'edizione odierna del 'Giornale di Sicilia', chei riflettori in casa. Chi domenica, contro lanese, tornerà certamente in campo è Andrea. L'attaccante, che ha scontato il suo turno di squalifica, "ha avuto nellanese il primo vero trampolino di lancio verso il calcio professionistico e domenica affronterà i calabresi per lada avversario". I numeri dicono che ilcon l'ex Lecce segna molto di più rispetto. Sono solo quattro, infatti, le reti messe a segno dalla compagine rosanero senza. Dodici, invece, i gol su ...

WiAnselmo : #Palermo, Saraniti a Vibo per la prima volta da ex: Boscaglia punta sul palermitano per tentare il colpaccio… - Mediagol : #Palermo, Saraniti a Vibo per la prima volta da ex: Boscaglia punta sul palermitano per tentare il colpaccio… - WiAnselmo : Lucca: 'Ammiro Ibra e Dzeko, Saraniti un maestro. #Palermo è casa, racconto mio rapporto con Rauti' - Mediagol : Lucca: 'Ammiro Ibra e Dzeko, Saraniti un maestro. #Palermo è casa, racconto mio rapporto con Rauti' - ILOVEPACALCIO : Gds: '#Palermo. #Saraniti rientra a Vibo per la prima volta da ex. Quindici reti nei due anni trascorsi in Calabria… -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo Saraniti Vibo Palermo, Saraniti a Vibo per la prima volta da ex: Boscaglia punta sul palermitano per tentare il colpaccio Mediagol.it E domenica il Palermo dovrà battere i palermitani. Ecco perché…

Recuperato il fondo della zona play off dopo la vittoria di ieri contro la Casertana, il Palermo si prepara alla trasferta di Vibo Valentia ...

Un gemellaggio da sold-out

Dopo un mese intenso di recuperi e turni infrasettimanali, finalmente ritorna la settimana di lavoro per il Foggia, che permetterà a Marchionni e al suo staff di poter preparare i ...

Recuperato il fondo della zona play off dopo la vittoria di ieri contro la Casertana, il Palermo si prepara alla trasferta di Vibo Valentia ...Dopo un mese intenso di recuperi e turni infrasettimanali, finalmente ritorna la settimana di lavoro per il Foggia, che permetterà a Marchionni e al suo staff di poter preparare i ...