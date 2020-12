PAGELLE FIORENTINA SASSUOLO Top e Flop (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Match che potrà dire molto alla FIORENTINA, alla ricerca di “se stessa” dopo un avvio piuttosto negativo, ma anche al SASSUOLO che al contrario ha fatto vedere ottime cose in questo avvio di stagione. LE VALUTAZIONI SARANNO ONLINE POCO DOPO LA FINE DEL MATCH. Giornal.it. Leggi su giornal (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Match che potrà dire molto alla, alla ricerca di “se stessa” dopo un avvio piuttosto negativo, ma anche alche al contrario ha fatto vedere ottime cose in questo avvio di stagione. LE VALUTAZIONI SARANNO ONLINE POCO DOPO LA FINE DEL MATCH. Giornal.it.

CalamaiLuca : La Fiorentina aspetta un sorriso almeno dalle sue ragazze. Oggi si gioca la sfida decisiva di Champions contro lo S… - TheItalianTimes : Le pagelle dell'11a giornata di #SerieA: vincono tutte le big, tranne la #Lazio. #Fiorentina e #Torino sempre più n… - LFootball_ : ? Rientro di Benedetta #Glionna e va subito in gol. ? Primo gol in Serie A per Kim. Pesa l'errore di @danisabatino9… - Dalla_SerieA : Atalanta-Fiorentina, le pagelle: viva Zapata, 7. Nuovo flop Amrabat: 5 - - violanews : ? Niente pagelle oggi nel nostro classico appuntamento. ?? Luca Calamai prova a dare consigli a tutta la Fiorentina -