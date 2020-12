Il sangue di San Gennaro non si scioglie. L’abate: “Presagio nefasto” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) L’abate Monsignor Vincenzo De Gregorio annuncia che il miracolo di San Gennaro quest’anno non ha avuto luogo: Una cosa simile non si verificava dal 1980. Un Presagio negativo per le persone che credono profondamente nelle tradizioni cristiane quello che si è verificato nelle ultime ore: il sangue di San Gennaro, la reliquia conservata presso il L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 16 dicembre 2020)Monsignor Vincenzo De Gregorio annuncia che il miracolo di Sanquest’anno non ha avuto luogo: Una cosa simile non si verificava dal 1980. Unnegativo per le persone che credono profondamente nelle tradizioni cristiane quello che si è verificato nelle ultime ore: ildi San, la reliquia conservata presso il L'articolo proviene da Leggilo.org.

Il sangue di San Gennaro resta solido: a Napoli non si ripete il miracolo