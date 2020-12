Vincenzo De Luca citato dalla Corte dei conti per danno erariale: “Autisti assunti con indennità dirigenziale” (Di martedì 15 dicembre 2020) L’assunzione di quattro fedelissimi Autisti di Salerno in Regione Campania con mansioni di staff presidenziale costa al governatore Vincenzo De Luca un processo davanti alla Corte dei conti. La magistratura contabile gli ha notificato una citazione: rivuole indietro 403.643,21 euro, il presunto danno erariale scaturito dall’assunzione degli Autisti con relativa indennità dirigenziale. Secondo gli accertamenti del nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Napoli, confluiti nel fascicolo del pm contabile Maurizio Stanco, senza avere i requisiti necessari. La vicenda fu resa nota in campagna elettorale, con la rivelazione della notizia che sull’assunzione dei quattro vigili esiste un’inchiesta penale. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 15 dicembre 2020) L’assunzione di quattro fedelissimidi Salerno in Regione Campania con mansioni di staff presidenziale costa al governatoreDeun processo davanti alladei. La magistratura contabile gli ha notificato una citazione: rivuole indietro 403.643,21 euro, il presuntoscaturito dall’assunzione deglicon relativa. Secondo gli accertamenti del nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Napoli, confluiti nel fascicolo del pm contabile Maurizio Stanco, senza avere i requisiti necessari. La vicenda fu resa nota in campagna elettorale, con la rivelazione della notizia che sull’assunzione dei quattro vigili esiste un’inchiesta penale. ...

