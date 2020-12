Librandi nei guai per la frase sui “meridionali africani bianchi”: si becca un esposto in Procura (Di martedì 15 dicembre 2020) Un esposto in Procura contro Gianfranco Librandi. Ad annunciarlo sono stati il deputato alla Regione Siciliana, Vincenzo Figuccia, e il consigliere comunale di Palermo, Igor Gelarda, per il “tono discriminatorio” delle parole del deputato di Italia Viva sul fatto che il Covid attaccherebbe meno “meridionali” e “africani” per questioni genetiche. “I meridionali sono resistenti al coronavirus perché africani bianchi“, ha detto Librandi nel corso della trasmissione radiofonica La Zanazara, esponendo la sua bizzarra teoria su una maggiore resistenza al virus di meridionali e africani. La teoria di Librandi su Covid e “africani bianchi” “Gli immigrati ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 15 dicembre 2020) Unincontro Gianfranco. Ad annunciarlo sono stati il deputato alla Regione Siciliana, Vincenzo Figuccia, e il consigliere comunale di Palermo, Igor Gelarda, per il “tono discriminatorio” delle parole del deputato di Italia Viva sul fatto che il Covid attaccherebbe meno “” e “” per questioni genetiche. “Isono resistenti al coronavirus perché“, ha dettonel corso della trasmissione radiofonica La Zanazara, esponendo la sua bizzarra teoria su una maggiore resistenza al virus di. La teoria disu Covid e “” “Gli immigrati ...

