L’efficacia del servizio di logistica integrata (Di martedì 15 dicembre 2020) L’evoluzione dei mercati e l’impiego di nuove strategie di marketing richiede un’azione incisiva nell’ottimizzare la movimentazione delle merci. La risposta viene dall’organizzazione integrata dei trasporti. Ecco come la gestione dei processi a più livelli consente di raggiungere i goal di produzione pur contenendo i costi. logistica integrata, la sfida di chi vince In una economia fortemente proiettata verso la costante crescita, il concetto di logistica integrata ha superato quello di logistica semplice. Le esigenze dell’industria 4.0 vanno ormai di pari passo con la rete, quindi il traffico merci tradizionale deve adattarsi alla velocità di internet per garantire un supporto concreto ai servizi offerti sul web. La logistica integrata garantisce la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 15 dicembre 2020) L’evoluzione dei mercati e l’impiego di nuove strategie di marketing richiede un’azione incisiva nell’ottimizzare la movimentazione delle merci. La risposta viene dall’organizzazionedei trasporti. Ecco come la gestione dei processi a più livelli consente di raggiungere i goal di produzione pur contenendo i costi., la sfida di chi vince In una economia fortemente proiettata verso la costante crescita, il concetto diha superato quello disemplice. Le esigenze dell’industria 4.0 vanno ormai di pari passo con la rete, quindi il traffico merci tradizionale deve adattarsi alla velocità di internet per garantire un supporto concreto ai servizi offerti sul web. Lagarantisce la ...

