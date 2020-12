Nel Bellunese coppia uccisa in casa dal monossido di carbonio (Di lunedì 14 dicembre 2020) commenta ansa Un uomo e una donna cinquantenni sono stati trovati morti in un'abitazione di Arsiè, nel Bellunese. I due sarebbero rimasti avvelenati dal monossido di carbonio, emanato da una stufa a ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 14 dicembre 2020) commenta ansa Un uomo e una donna cinquantenni sono stati trovati morti in un'abitazione di Arsiè, nel. I due sarebbero rimasti avvelenati daldi, emanato da una stufa a ...

