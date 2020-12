Milano, centinaia di persone in coda per avere un pasto: le immagini delle lunghe file (Di lunedì 14 dicembre 2020) centinaia di persone in coda al freddo in viale Toscana a Milano, per ritirare un pacco alimentare, alla sede di Pane Quotidiano, l’associazione laica di volontariato che si occupa dei poveri milanesi. In previsione del Natale distribuiti anche regali per i bambini. immagini che descrivono la drammatica condizione di povertà in cui si trova parte della popolazione anche a causa del Coronavirus. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 14 dicembre 2020)diinal freddo in viale Toscana a, per ritirare un pacco alimentare, alla sede di Pane Quotidiano, l’associazione laica di volontariato che si occupa dei poveri milanesi. In previsione del Natale distribuiti anche regali per i bambini.che descrivono la drammatica condizione di povertà in cui si trova parte della popolazione anche a causa del Coronavirus. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

ilfattovideo : Milano, centinaia di persone in coda per avere un pasto: le immagini delle lunghe file - clikservernet : Milano, centinaia di persone in coda per avere un pasto: le immagini delle lunghe file - Noovyis : (Milano, centinaia di persone in coda per avere un pasto: le immagini delle lunghe file) Playhitmusic - - stormi1904 : RT @franz999999999: @romanoesaurito @stormi1904 @Andrea0606061 @EnricoStefano @materia__prima @Sabrinalfonsi @MatCOSTANTINI @chiccoeri @The… - franz999999999 : @romanoesaurito @stormi1904 @Andrea0606061 @EnricoStefano @materia__prima @Sabrinalfonsi @MatCOSTANTINI @chiccoeri… -