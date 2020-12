‘Grande Fratello’ | un’amatissima coppia nata nel reality annuncia di essere in attesa del secondo bebè!

Leggi su isaechia

(Di lunedì 14 dicembre 2020)durante la tredicesima edizione del Grande Fratello, hato tramite social diindelbebè. Loro sono Francesca Rocco e Giovanni Masiero: dopo aver vissuto una profonda crisi, serenamente superata, i due giovani sono tornati più uniti di prima, con in serbo una tenera sorpresa. Dopo la nascita di Ginevra hanno infatti deciso allargare la famiglia ancora un po’. Lo hannoto ai follower con un tenero post su Instagram: Cinque mesi…e un dolce segreto. Lo abbiamo sperato, desiderato, sognato ed ora eccoti qua! E’ con immensa gioia che vogliamo urlare al mondo che diventeremo genitori per la seconda volta! In questo anni così strano, così pieno di preoccupazioni, pensieri per il futuro la nostra ...