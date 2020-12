Dayane Mello: tutto su di lei – età, carriera, Stefano Sala, figlia (Di lunedì 14 dicembre 2020) Dayane Mello è una modella brasiliana ed attuale concorrente del grande Fratello. È nota per la partecipazione a l’Isola dei famosi, dove ha avuto un flirt con Stefano Bettarini, a Pechino Express e Grande Fratello VIP 2020. Dayane Mello nasce il 27 febbraio 1989 a Joinville, in Brasile. Il padre era membro dell’esercito brasiliano ed era perciò molto assente. La madre, che voleva abortirla, abbandona sia lei che i fratelli durante la loro infanzia.La donna infatti per vivere si prostutuiva: durante l’esperienza al Grande Fratello Dayane ha raccontato come lei e suo fratello soffrivano spesso la fame e avevano addirittura cominciato a compiere piccoli furti nei supermercati per sopravvivere. Quando la madre si è accompagnata a un nuovo uomo, lui ha picchiato sia ... Leggi su giornal (Di lunedì 14 dicembre 2020)è una modella brasiliana ed attuale concorrente del grande Fratello. È nota per la partecipazione a l’Isola dei famosi, dove ha avuto un flirt conBettarini, a Pechino Express e Grande Fratello VIP 2020.nasce il 27 febbraio 1989 a Joinville, in Brasile. Il padre era membro dell’esercito brasiliano ed era perciò molto assente. La madre, che voleva abortirla, abbandona sia lei che i fratelli durante la loro infanzia.La donna infatti per vivere si prostutuiva: durante l’esperienza al Grande Fratelloha raccontato come lei e suo fratello soffrivano spesso la fame e avevano addirittura cominciato a compiere piccoli furti nei supermercati per sopravvivere. Quando la madre si è accompagnata a un nuovo uomo, lui ha picchiato sia ...

GrandeFratello : Dayane torna a parlare di Mario Balotelli: 'In dieci anni ci siamo visti sempre...' #GFVIP - Ros_mello : Si ma state continuando a salvare Dayane?? #gfvip #rosmello - mezzosangue08 : @dayane_mello_fp Appero una bella strizzata alle tette e non fa una piega. Anzi... ?????? - Ros_Mello_ : RT @seiunaparacula: Quando voi fan di Dayane paragonate Rosalinda a 0ppini ricordatevi lui chi è, che cosa ha detto, che cosa ha fatto per… - tuttopuntotv : Dayane Mello scopre i fan del Brasile ma non i voti fake al Grande Fratello Vip 5 #gfvip #grandefratellovip -