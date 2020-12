Beppe Severgnini | età | altezza | peso | la moglie e il figlio | docenze e carriera

Leggi su tuttivip

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Famoso giornalista, accademico, editorialista, blogger e vicedirettore del Corriere della Sera (con cui lavora dal 1995). Il suo nome è Giuseppe, ma è conosciuto da tutti come. Nel 1998 ha fondato il blog Italians e si occupa dell’omonima rubrica dal 2001. Fino al 2019 ha diretto il settimanale 7. Dal 2013 è opinion writer per The New York Times ed è stato corrispondente in Italia per The Economist (1996-2003). Inoltre ha ideato e condotto dei programmi televisivi come L’erba dei vicini per Rai 3. All’esteroha lavorato a Londra, Mosca, Washington, Europa dell’Est, Cina e Medio Oriente. Nel 2004 è stato votato, a Bruxelles, European Journalist of the Year ed è autore di 18 libri. Tra i tanti ricordiamo La testa degli italiani (2005) che è stato tradotto in 14 lingue. La Regina ...