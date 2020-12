Scoperto un sottomarino americano della Prima Guerra Mondiale | è intatto sul fondo dell’oceano

(Di domenica 13 dicembre 2020) Scoperta incredibile sulla costa atlantica degli Stati Uniti: è stato individuato il relitto di unR-8 affondato dalla Marina degli Stati Uniti come parte di un’esercitazione Unaffondato dalla Marina degli Stati Uniti negli anni ’30 come parte di un’esercitazione, è stato localizzato al largopenisola di Delmarva, sulla costa atlantica L'articolo NewNotizie.it.

focusTECHit : Alaska: scoperto un enorme vulcano sottomarino nei monti Aleutini - | -

Ultime Notizie dalla rete : Scoperto sottomarino

NewNotizie

Scoperta incredibile sulla costa atlantica degli Stati Uniti: è stato individuato il relitto di un sottomarino R-8 affondato dalla Marina degli Stati Uniti come parte di un'esercitazione ...Nelle isole Faroe, in Danimarca, sta per essere inaugurato un tunnel con tanto di rotonda: guarda le immagini su RDS ...