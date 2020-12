Sci alpino | Coppa Europa 2020-2021 | Lara Della Mea ancora sul podio in slalom

Leggi su oasport

(Di domenica 13 dicembre 2020) Secondoconsecutivo perMea in. Nellobis di Ahrntal-Klausberg in Valle Aurina, l’azzurra ha chiuso al secondo posto, non riuscendo a replicare la vittoria di ieri.Mea era in testa a metà gara, ma nella seconda manche è stata battuta dalla ceca Martina Dubovska, che si è imposta con 16 centeismi di vantaggio sulla ventenne friulana. Sulci sale anche l’austriaca Marie Therese Sporer, distanziata di 31 centesimi dalla vetta. Quarto posto per la tedesca Jessica Hilziger (+0.60) e quinta la svedese Charlotta Saefvenberg (+0.71). Sesta l’altra tedesca Lena Duerr (+0.83), che ha preceduto Marta Rossetti, settima a 92 centesimi A punti per l’Italia sono finite anche Roberta Midali (16a) e Vera ...