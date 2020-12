Governo: Sassoli, 'ci sono modi per aggiustare quello che deve essere aggiustato' (Di domenica 13 dicembre 2020) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 13 dicembre 2020) su Notizie.it.

zazoomblog : Governo: Sassoli ci sono modi per aggiustare quello che deve essere aggiustato - #Governo: #Sassoli #aggiustare… - TV7Benevento : Governo: Sassoli, 'ci sono modi per aggiustare quello che deve essere aggiustato' (2)... - TV7Benevento : Governo: Sassoli, 'parola crisi mette paura' (2)... - TV7Benevento : Governo: Sassoli, 'parola crisi mette paura'... - tamaracucconi : #inmezzora #RecoveryFund per l'Europa sarà responsabile il governo, ma tutti avranno task force che aiuteranno la… -