TV7Benevento : Fisco: fonti p. Chigi, 'sfiora i 10 mln importo già accumulato per rimborsi cashback'... - babbuezzu : @Twittytwitty17 @giusepperizzos @OrioliPaolo vero ma chi sa se nn rientra nell'ultimo atto? cmq dopo avrà di che di… - Ovolollolo89 : @DanieleMarian1 @borghi_claudio Siamo anche pieni di gente con una cultura ed un livello di istruzione di primissim… - sosesocial : ??SOSExPress è online: la nostra #rassegnastampa settimanale dedicata a #economia, #fisco e #innovazione - tra le fo… - elicorrado : RT @sosesocial: ??SOSExPress è online: la nostra #rassegnastampa settimanale dedicata a #economia, #fisco e #innovazione - tra le fonti @Fon… -

Ultime Notizie dalla rete : Fisco fonti

SardiniaPost

Roma, 13 dic. (Adnkronos) – “Con 2,5 milioni di transazioni effettuate e già acquisite dal sistema, nella mattinata odierna l’importo totale dei rimborsi accumulati per l’Extra Cashback di Natale sfio ...La norma che prevedeva la possibilità di optare per la cessione del credito d’imposta per gli interventi riqualificazione dell’illuminazione è stata abrogata.