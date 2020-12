Returnal per PS5 sfrutterà appieno le feature del DualSense e dell'audio 3D (Di venerdì 11 dicembre 2020) Durante i The Game Awards, i creatori di Resogun hanno finalmente svelato la data di uscita di Returnal, il nuovo gioco a tema spaziale che era stato annunciato tempo fa. Ora, grazie a PlayStation Blog, sappiamo ulteriori dettagli sul progetto. In Returnal vi calerete nella tuta spaziale e nella mente di Selene, un'esploratrice spaziale della Astra naufragata su un pianeta ostile e intrappolata in un ciclo infernale di morte e resurrezione. La struttura roguelike del gioco, ricca di furiosi combattimenti, si mescola all'esplorazione dei complessi scenari del pianeta. Ovviamente non mancheranno tutti i tratti distintivi dei giochi Housemarque, quindi preparatevi a schivare salve di proiettili in puro stile bullet-hell. Uscendo per PlayStation 5, Returnal sfrutterà appieno tutte le ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 11 dicembre 2020) Durante i The Game Awards, i creatori di Resogun hanno finalmente svelato la data di uscita di, il nuovo gioco a tema spaziale che era stato annunciato tempo fa. Ora, grazie a PlayStation Blog, sappiamo ulteriori dettagli sul progetto. Invi calerete nella tuta spaziale e nella mente di Selene, un'esploratrice spazialea Astra naufragata su un pianeta ostile e intrappolata in un ciclo infernale di morte e resurrezione. La struttura roguelike del gioco, ricca di furiosi combattimenti, si mescola all'esplorazione dei complessi scenari del pianeta. Ovviamente non mancheranno tutti i tratti distintivi dei giochi Housemarque, quindi preparatevi a schivare salve di proiettili in puro stile bullet-hell. Uscendo per PlayStation 5,tutte le ...

GameHugITA : RT @Eurogamer_it: Nuovi dettagli per #Returnal. - Eurogamer_it : Nuovi dettagli per #Returnal. - Gog3ta2 : Cmq, le uniche emozioni sono state per Perfect Dark, Returnal, It takes two (davvero molto molto incuriosito dal nu… - Eurogamer_it : #TheGameAwards: nuovo trailer per #Returnal. - Par2ivals_World : RT @Eurogamer_it: #Returnal: lo shooter per #PlayStation 5 uscirà a sorpresa il 19 marzo? -