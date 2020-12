MotoE Gresini | svelati i piloti per il 2021

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Nel corso della giornata odierna il team Trentinoha annunciato lo schieramento per ilin, con un pilota confermato ed una novità. L’obiettivo della scuderia di Faustoè sempre lo stesso; ovvero quello di vincere la Coppa del mondo. Confermato Matteo Ferrari che vuole tornare a conquistare il titolo La Coppa del mondo, dopo le ufficialità di Torres, Aegerter e Granado continua a completare il proprio line-up. Quest’oggi è il team Trentinoad annunciare il proprio schieramento per il prossimo anno, con l’obiettivo di tornare a conquistare il titolo, ottenuto nel 2019. Confermato Matteo Ferrari, vincitore proprio della Coppa del Mondo2019 con due vittorie e un podio, lo scorso anno la stagione ...

motosprint : #MotoE 2021, #Ferrari e #Mantovani alla corte di #Gresini - EpaddockIT : Annunciato lo schieramento del team Gresini Racing per la MotoE ?? World Cup 2021 - gponedotcom : Team Gresini: per il 2021 confermato Ferrari e arriva Mantovani: Fausto ha deciso di puntare sull'esperienza di Mat… - CorriereRomagna : MotoE, Ferrari confermato al Team Gresini - - dianatamantini : MOTOE - Il Team Gresini annuncia la line-up 2021. Matteo Ferrari nuovamente uomo di punta, accanto a lui arriva l'e… -

