GP Abu Dhabi FP1, Mick Schumacher: "Un'ottima preparazione per il 2021" (Di venerdì 11 dicembre 2020) Esordio positivo per Mick Schumacher in Formula 1 . Fi nalmente dopo quello mancato nel GP dell'Eifel con l'Alfa Romeo , il figlio del 7 volte iridato è riuscito a debuttare ufficialmente in pista in ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di venerdì 11 dicembre 2020) Esordio positivo perin Formula 1 . Fi nalmente dopo quello mancato nel GP dell'Eifel con l'Alfa Romeo , il figlio del 7 volte iridato è riuscito a debuttare ufficialmente in pista in ...

SkySportF1 : F1, Binotto torna a casa: non sta bene e non seguirà da vicino l'ultimo GP ad Abu Dhabi #SkyMotori #F1 #Formula1 - SkySportF1 : Un tuffo nel passato per riprendersi la Formula 1. In attesa di partecipare ai test per giovani ad Abu Dhabi, Ferna… - SkySportF1 : Vettel, il casco per l'ultima in Ferrari. Cavallino 'luminoso' e 'Grazie ragazzi'. FOTO #SkyMotori #F1 #Formula1… - codeghino10 : RT @Motorsport_IT: #F1 | #Leclerc: '#Ferrari meglio del previsto ad #AbuDhabi' - Luca_Zunino : GP Abu Dhabi, Hamilton: 'Felice di essere tornato'. Il pilota della Mercedes è rientrato dopo la sua positività al… -