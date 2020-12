F1, Lewis Hamilton correrà il GP di Abu Dhabi: è guarito dal Covid-19. George Russell torna sulla Williams (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il britannico Lewis Hamilton ritorna alla guida della Mercedes: ci sarà lui alla nel GP di Abu Dhabi 2020 di F1 dopo essere risultato negativo anche all’ultimo tampone a cui si è sottoposto e così nell’ultima prova stagionale George Russell ritornerà a guidare la Williams. Russell aveva sostituito Hamilton nell’ultimo GP disputato, quello di Sakhir, in Bahrain, saltato dal secondo per positività al Coronavirus: sulla Williams, a cascata, era salito Jack Aitken, per sostituire Russell, il quale comunque ha ben figurato, raccogliendo però soltanto tre punti per un grave errore al box Mercedes. Russell ieri in conferenza stampa aveva detto: “Non è stato facile parlare al ... Leggi su oasport (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il britannicorialla guida della Mercedes: ci sarà lui alla nel GP di Abu2020 di F1 dopo essere risultato negativo anche all’ultimo tampone a cui si è sottoposto e così nell’ultima prova stagionaleritornerà a guidare laaveva sostituitonell’ultimo GP disputato, quello di Sakhir, in Bahrain, saltato dal secondo per positività al Coronavirus:, a cascata, era salito Jack Aitken, per sostituire, il quale comunque ha ben figurato, raccogliendo però soltanto tre punti per un grave errore al box Mercedes.ieri in conferenza stampa aveva detto: “Non è stato facile parlare al ...

