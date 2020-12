Cattelan lascia X Factor dopo 10 anni | E' giusto cambiare e andare avanti

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Milano, 11 dicembre 2020 - La stagione 2020 di Xsi è conclusa con la vittoria di Casadilego (della squadra di Hell Raton) ma a far rumore sui social è stato soprattutto l'annuncio a sorpresa ...

Il presentatore lascia il timone del programma: "Per me è arrivato il momento di voltare pagina" Milano, 11 dicembre 2020 - La stagione 2020 di X Factor si è conclusa con la vittoria di Casadilego (de ...Chi è il vincitore della quattordicesima edizione di X Factor 2020? Scopri tutti i colpi di scena della serata, come l'addio di Cattelan al programma.