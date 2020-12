Boccia sostiene Speranza: “Massimo rigore negli spostamenti tra Comuni per Natale e Capodanno” (Di venerdì 11 dicembre 2020) Sugli spostamenti tra piccoli Comuni "la penso come il ministro Speranza: la salute e la vita vengono prima del business. Le ragioni economiche sono comprensibili ma vengono dopo, senza vita non c'è business che tenga". Così Francesco Boccia, ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, intervenendo alla Giornata internazionale della Montagna. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 11 dicembre 2020) Suglitra piccoli"la penso come il ministro: la salute e la vita vengono prima del business. Le ragioni economiche sono comprensibili ma vengono dopo, senza vita non c'è business che tenga". Così Francesco, ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, intervenendo alla Giornata internazionale della Montagna. L'articolo .

A Natale, Santo Stefano e Capodanno si potrà uscire dal proprio comune senza rischiare alcuna sanzione. È ormai confermata la revoca del divieto di spostamento introdotta con il decreto Covid che fa d ...

Si divide la maggioranza, che sostiene il sindaco Bravi, sul tema delle telecamere in città. Il capogruppo in consiglio comunale Marco Canalini della civica "Vivere Recanati", rappresentata in giunta ...

