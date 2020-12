Microsoft e altre 12 grandi compagnie in lotta contro il cambiamento climatico (Di giovedì 10 dicembre 2020) Microsoft e altre dodici compagnie hanno aderito all'Amazon's Climate Pledge. con l'impegno di raggiungere la soglia delle zero emissioni di carbonio per il 2040. Un accordo simile a quello previsto dal United Nations Paris Agreement, ma con l'ambizione di raggiungere gli stessi risultati con dieci anni di anticipo per quanto riguarda le rispettive compagnie. Microsoft, addirittura, vorrebbe arrivare al risultato per il 2030, promettendo inoltre di riparare ai danni all'ambiente fatti dalla compagnia da quando è stata fondata, nel 1975, e di farlo entro il 2050. Attualmente, la compagnia è "in pari" con le emissioni di carbonio, e lo è dal 2012. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di giovedì 10 dicembre 2020)dodicihanno aderito all'Amazon's Climate Pledge. con l'impegno di raggiungere la soglia delle zero emissioni di carbonio per il 2040. Un accordo simile a quello previsto dal United Nations Paris Agreement, ma con l'ambizione di raggiungere gli stessi risultati con dieci anni di anticipo per quanto riguarda le rispettive, addirittura, vorrebbe arrivare al risultato per il 2030, promettendo inoltre di riparare ai danni all'ambiente fatti dalla compagnia da quando è stata fondata, nel 1975, e di farlo entro il 2050. Attualmente, la compagnia è "in pari" con le emissioni di carbonio, e lo è dal 2012. Leggi altro...

MicrosoftRTweet : RT @zazoomblog: Microsoft e altre 12 compagnie in lotta contro il cambiamento climatico - #Microsoft #altre #compagnie #lotta - zazoomblog : Microsoft e altre 12 compagnie in lotta contro il cambiamento climatico - #Microsoft #altre #compagnie #lotta - MicrosoftRTweet : RT @Eurogamer_it: #Microsoft e altre 12 compagnie in lotta contro il cambiamento climatico - Eurogamer_it : #Microsoft e altre 12 compagnie in lotta contro il cambiamento climatico - MicrosoftRTweet : RT @Eurogamer_it: Ecco come #Microsoft pensa a espandere #XboxGamePass. -

Ultime Notizie dalla rete : Microsoft altre Microsoft conferma: il browser Edge riceverà in anticipo Fluent Design e altre novità Everyeye Tech Microsoft e altre 12 compagnie in lotta contro il cambiamento climatico

Microsoft e altre dodici compagnie hanno aderito all'Amazon's Climate Pledge. con l'impegno di raggiungere la soglia delle zero emissioni di carbonio per il 2040.

Microsoft conferma: il browser Edge riceverà in anticipo Fluent Design e altre novità

Il colosso di Redmond ha confermato che il browser Microsoft Edge basato su Chromium sarà uno dei primi servizi a ricevere alcune grandi novità del 2021.

Microsoft e altre dodici compagnie hanno aderito all'Amazon's Climate Pledge. con l'impegno di raggiungere la soglia delle zero emissioni di carbonio per il 2040.Il colosso di Redmond ha confermato che il browser Microsoft Edge basato su Chromium sarà uno dei primi servizi a ricevere alcune grandi novità del 2021.