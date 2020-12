Luna | tra i 18 astronauti pronti a partire ci sono 9 donne

(Di giovedì 10 dicembre 2020) La Nasa ha svelato chi saranno i 18che potrebbero tornare sullanell'ambito del nuovo programma spaziale Artemis. Il gruppo, composto da 9 uomini e 9, è stato annunciato dal vicepresidente Mike Pence nel corso dell'ultima riunione del National Space Council in Florida. All'interno dell'Artemis Team figurano diversiche non hanno ancora ricevuto il proprio battesimo nello spazio, accanto a veri e propri veterani con una robusta esperienza pregressa. Tra questi anche Christina Koch e Jessica Meir, già conosciute per essere state le primea effettuare una passeggiata spaziale. Mentre altri due membri del gruppo - Victor Glover e Kate Rubins -al momento impegnati a bordo della Stazione spaziale internazionale (Iss). La lista degli ...

ansomsp : @maticalmi UN MISTO TRA LUNA E HERMIONE - madarw_ : @zorzaparanoica boh magari è per entrambi vista anche l’amicizia tra ginny e luna, la rowling disse che era per lun… - Sayaka16522385 : RT @PaolaCorb: Ho sognato della mia bella m'è apparsa sopra i rami passava sopra la luna tra una nuvola e l'altra andava e io la seguivo mi… - billiwing1 : RT @mari_mortati: Tra un 'Soldato di Pietra, attacca la Luna' e l'altro, sono uscite fuori riflessioni interessanti - mari_mortati : Tra un 'Soldato di Pietra, attacca la Luna' e l'altro, sono uscite fuori riflessioni interessanti -

Ultime Notizie dalla rete : Luna tra

La NASA ha annunciato i nomi dei primi diciotto astronauti che sono entrati a far parte del programma Artemis: tra di loro anche la prima donna sulla Luna.Selezionati dalla Nasa 18 astronauti per il programma Artemis promosso dalla Nasa per riportare gli astronauti sulla Luna nel 2024. Hanno fra 30 e 55 anni, per metà sono donne e fra loro saranno selez ...C’è anche la prima donna che camminerà sul suolo lunare tra i 18 astronauti selezionati dalla Nasa per la partecipazione al programma Artemis, promosso dalla stessa agenzia spaziale americana per ripo ...L'astrofotografo siracusano Kevin Saragozza si è guadagnato ancora le attenzioni della Nasa. L'ente spaziale statunitense ha selezionato una sua spettacolare immagine, eletta foto astronomica del gior ...Un allineamento celeste tra Giove e Saturno, con la Luna al fianco, che abbracciano il faro Capo Murro di Porco Plemmirio, a Siracusa, è la foto astronomica del giorno (Astronomy picture of the day, A ...