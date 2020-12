Scuole di moda, tutte le nuove borse di studio per il 2021 (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Gli iscritti all’università aumentano. Così raccontano i dati diffusi dal ministero, con un +6% per l’anno accademico 2020/2021 rispetto all’anno scorso. Le Scuole di moda, infatti, arricchiscono la loro offerta formativa ma, soprattutto, incentivano i nuovi studenti con molte nuove borse di studio. Polimoda offre 90 borse di studio per il 2021 L’Accademia di Firenze propone agli aspiranti studenti una vasta gamma di aiuti per tutti i suoi corsi di specializzazione, della durata di nove mesi: Fashion Retail Management in partnership con Gucci, Luxury Business in partnership con Richemont, Fashion Marketing & Communications in partnership con F*Hits, Fashion Merchandising & Buying con la mentorship di Bruce ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Gli iscritti all’università aumentano. Così raccontano i dati diffusi dal ministero, con un +6% per l’anno accademico 2020/rispetto all’anno scorso. Ledi, infatti, arricchiscono la loro offerta formativa ma, soprattutto, incentivano i nuovi studenti con moltedi. Polioffre 90diper ilL’Accademia di Firenze propone agli aspiranti studenti una vasta gamma di aiuti per tutti i suoi corsi di specializzazione, della durata di nove mesi: Fashion Retail Management in partnership con Gucci, Luxury Business in partnership con Richemont, Fashion Marketing & Communications in partnership con F*Hits, Fashion Merchandising & Buying con la mentorship di Bruce ...

Scuole di moda, tutte le nuove borse di studio per il 2021

Crescono le iscrizioni e crescono le possibilità per chi vuole studiare moda in Italia (e non solo). Tutte le borse di studio e gli open day di dicembre G li iscritti all’università aumentano. Così ra ...

