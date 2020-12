Patrizia De Blanck | i social in rivolta contro la Contessa | “Cafona | mandatela via”

Leggi su velvetgossip

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Seppur definitivamente uscita dalla Casa del GF Vip,Derimane una delle protagoniste maggiormente polarizzanti del reality di Alfonso Signorini. Ormai accasatasi in studio come la maggior parte degli altri ex inquilini, lasta continuando il suo lavoro di opinionista, seguendo con attenzione la seconda parte dello show. La sua colorita presenza non ha però evitato brutti scherzi ad autori e responsabili, costringendoli ad affrontare la rabbia deimedia in più di un’occasione. Non ultima, la sfuriata di Denei confronti di Stefania Orlando, in grado di scatenare un autentico polverone tra i fan. Nuova polemica attorno aDein seguito alla sfuriata con Stefania Orlando: “Ma non vi vergognate a tenerla in ...