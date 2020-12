Franceska Pepe non sarà più ospite al Grande Fratello Vip e si prepara al debutto su Rai Due (Di giovedì 10 dicembre 2020) Franceska Pepe non farà più parte del parterre degli eliminati del Grande Fratello Vip e la decisione, secondo quanto raccontato dalla modella su Instagram, sarebbe stata presa da lei. “Ciao ragazzi. Questa sera non andrò in puntata, ho deciso che forse è meglio così. Questo perché bisogna dare più spazio ai nuovi concorrenti. Alla fine preferisco guardare la puntata da casa, ma possiamo commentare la puntata insieme”. Successivamente alcuni suoi fan con cui avrebbe parlato hanno rivelato sui social che, il motivo principale che l’avrebbe spinta ad abbandonare per sempre lo studio del GF Vip, sarebbe la percezione di “brutte energie” respirate in quel posto. Effettivamente da eliminata la Pepe ha furiosamente litigato sia con un’autrice del programma, sia con Matilde Brandi con cui sarebbe venuta quasi ... Leggi su biccy (Di giovedì 10 dicembre 2020)non farà più parte del parterre degli eliminati delVip e la decisione, secondo quanto raccontato dalla modella su Instagram, sarebbe stata presa da lei. “Ciao ragazzi. Questa sera non andrò in puntata, ho deciso che forse è meglio così. Questo perché bisogna dare più spazio ai nuovi concorrenti. Alla fine preferisco guardare la puntata da casa, ma possiamo commentare la puntata insieme”. Successivamente alcuni suoi fan con cui avrebbe parlato hanno rivelato sui social che, il motivo principale che l’avrebbe spinta ad abbandonare per sempre lo studio del GF Vip, sarebbe la percezione di “brutte energie” respirate in quel posto. Effettivamente da eliminata laha furiosamente litigato sia con un’autrice del programma, sia con Matilde Brandi con cui sarebbe venuta quasi ...

LEspertine : @oopinei @franceska_pepe ma in Brasile non lavorate? State sempre su Twitter - ICELASANDY : Contro Franceska Pepe che ci avrebbe regalato tanto di quel trash che piango solo a pensarci ?? #GFVIP - EmanueleNovizio : - mxxrtino : #TELEVOTOTRUCCATOGFVIP sono già pronto agli eventuali coglion* che la definiranno razzista e xenofoba.… - Il_Jordy : Sec voi se quella scheggia impazzita di Franceska Pepe era ancora in casa stava dalla parte di Stefania o di Dayane?#gfvip -