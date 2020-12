Nintendo e Melee | la lotta non è ancora finita

(Di martedì 8 dicembre 2020) Il rapporto trae gli esport non è mai stato molto chiaro. La scorsa settimana ha raggiunto un nuovo traguardo dopo il lancio del Splatoon 2 Invitational raggiungendo un montepremi di 28 mila dollari americani. Il premio totale è stato raggiunto grazie alle donazione dei fan e degli appassionati. Di questi 25 mila sono stati dati alle squadre raggiungendo il più alto montepremi mai visto, 3 mila invece sono stati dati in beneficenza. Questo torneo è stata l’ultima puntata dellache avviene trae le associazioni di esport più agguerrite tra le quali figurano Super Smash Bros. E non si tratta di una novità! Basti pensare che la prima grande contesa traè data 2013. Questa associazione oltre a competere è anche molto attenta alla raccolta ...

Questo weekend, 5 e 6 dicembre, si è tenuto un importante torneo del coloratissimo Splatoon 2, il North America Open. Originariamente Nintendo stessa avrebbe dovuto trasmettere l'intero evento in ...In seguito a questa presa di posizione, molti giocatori hanno portato avanti il movimento #FreeMelee per manifestare il loro disappunto. Ora, per meglio attirare l'attenzione, la community di Splatoon ...