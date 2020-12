leggoit : La #Cina accende il '#sole artificiale' grazie ad un reattore nucleare di nuova generazione - arrigoarrighi : Per la prima volta la Cina accende il sole artificiale @Universo7p - Universo7p : Per la prima volta la Cina accende il sole artificiale @Universo7p - alex_n88 : Il bonus monopattino. #bonusmonopattino - MaccagnoPier : La Cina accende il suo “sole artificiale”, il tokamak HL-2M -

Ultime Notizie dalla rete : Cina accende

L'AntiDiplomatico

La Cina compie un passo in avanti epocale nell'ambito dell'energia, accendendo il proprio 'sole artificiale'. Si chiama Tokamak HL-2M, è un reattore a fusione nucleare ...L’albero naturale di Natale resiste quest’anno nelle case di 3,5 milioni di famiglie ma tende a rimpicciolirsi non solo per questioni economiche ma anche per la facilità di trasporto e dal minor spazi ...