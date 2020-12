Il campionato di Serie C 2020/2021 approda su Sky (Di martedì 8 dicembre 2020) Il campionato di Serie C approda anche su Sky Sport che da mercoledì 9 dicembre offrirà le partite in modalità pay-per-view. Si inizia con le seguenti gare: Avellino-Bisceglie, Fermana-Arezzo e Piacenza-Novara. Lega Pro ha messo sul mercato in via non esclusiva i diritti audiovisivi a pagamento delle partite (non solo per la regular season) fino ad un massimo di quindici incontri a giornata. “Sono orgoglioso che una realtà come Sky trasmetterà i match, è un riconoscimento tangibile del valore del prodotto Serie C che ha un peso in termini di tifosi”. Ha detto il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli. La visibilità della terza Serie va dunque a rafforzarsi con Sky che si affianca ad Eleven Sports e Rai. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 8 dicembre 2020) Ildianche su Sky Sport che da mercoledì 9 dicembre offrirà le partite in modalità pay-per-view. Si inizia con le seguenti gare: Avellino-Bisceglie, Fermana-Arezzo e Piacenza-Novara. Lega Pro ha messo sul mercato in via non esclusiva i diritti audiovisivi a pagamento delle partite (non solo per la regular season) fino ad un massimo di quindici incontri a giornata. “Sono orgoglioso che una realtà come Sky trasmetterà i match, è un riconoscimento tangibile del valore del prodottoC che ha un peso in termini di tifosi”. Ha detto il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli. La visibilità della terzava dunque a rafforzarsi con Sky che si affianca ad Eleven Sports e Rai. SportFace.

Serie C, partite anche su Sky a 5 euro l'una: le condizioni

8 dicembre 2020. Da mercoledì 9 dicembre le partite della Serie C saranno visibili in diretta, in modalità pay-per-view, anche su Sky. L'operazione consente agli appassionati di calcio di avere a disp ...

