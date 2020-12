Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci: “Con lui un rapporto malato, l’ho lasciato anche se lo amavo ancora” (Di martedì 8 dicembre 2020) L’esperienza di Elisabetta Gregoraci nella casa del Grande Fratello Vip è finita. La showgirl calabrese ha deciso di lasciare il reality di Canale 5 dopo l’annuncio di Alfonso Signorini di prolungare il programma fino al febbraio 2021 e così, nella puntata di lunedì 7 dicembre, è uscita dal gioco e ha raggiunto il conduttore in studio. Non una vera e propria uscita di scena per Elisabetta Gregoraci che, nel corso della diretta, ha avuto modo di confessare altri dettagli inediti sulla sua vita privata. Così, prima ha parlato del flirt con Pierpaolo Pretelli nella casa e poi, per la prima volta, ha raccontato della sua storia con Francesco Bettuzzi, il suo ex fidanzato “ufficiale” oltre Flavio Briatore. “Sì, lui è vero, è stata una storia importante, è stato dopo Flavio e ho sofferto per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 8 dicembre 2020) L’esperienza dinella casa delVip è finita. La showgirl calabrese ha deciso di lasciare il reality di Canale 5 dopo l’annuncio di Alfonso Signorini di prolungare il programma fino al febbraio 2021 e così, nella puntata di lunedì 7 dicembre, è uscita dal gioco e ha raggiunto il conduttore in studio. Non una vera e propria uscita di scena perche, nel corso della diretta, ha avuto modo di confessare altri dettagli inediti sulla sua vita privata. Così, prima ha parlato del flirt con Pierpaolo Pretelli nella casa e poi, per la prima volta, ha raccontato della sua storia con Francesco Bettuzzi, il suo ex fidanzato “ufficiale” oltre Flavio Briatore. “Sì, lui è vero, è stata una storia importante, è stato dopo Flavio e ho sofferto per ...

